الزراعة: كارت الفلاح يخدم الدولة والمزارع.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن منظومة كارت الفلاح خطوة من خطوات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وهو يخدم الفلاح والدولة المصرية.









وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن منظومة كارت الفلاح تم تطبيقها في 10 محافظات.











وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك 4 محافظات جاهزة لتطبيق المنظومة بها، موضحا أن كارت الفلاح يوفر قاعدة بيانات يمكن للدولة أن تبني عليها خطوات أخرى تخدم الفلاح والمنظومة.









وأكد أنهم يستهدفون تحويل 6 ملايين حيازة ورقية إلى حيازات مميكنة، منوها إلى أنه يمكن من خلال كارت الفلاح توضيح حجم الإنتاج المتوقع.

