AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: كارت الفلاح يخدم الدولة والمزارع.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
محمد القرش، المتحدث
محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن منظومة كارت الفلاح خطوة من خطوات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وهو يخدم الفلاح والدولة المصرية.


وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن منظومة كارت الفلاح تم تطبيقها في 10 محافظات.


وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك 4 محافظات جاهزة لتطبيق المنظومة بها، موضحا أن كارت الفلاح يوفر قاعدة بيانات يمكن للدولة أن تبني عليها خطوات أخرى تخدم الفلاح والمنظومة.


وأكد أنهم يستهدفون تحويل 6 ملايين حيازة ورقية إلى حيازات مميكنة، منوها إلى أنه يمكن من خلال كارت الفلاح توضيح حجم الإنتاج المتوقع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: الفلاح المصري عمل باجتهاد واستطاع فتح أسواق خارجية بما ينتجه..فيديو

كيف اهتمت الدولة بالفلاح وتطوير أرضه.. متحدث "الزراعة" يجيب

الزراعة عن قش الأرز: من عبء على الفلاح لمصدر دخل..فيديو

اقتصاد مرن.. الزراعة تكشف عن تطورات جديدة في القطاع

قريبًا.. وزارة الزراعة تعلن عن إطلاق تطبيق إلكترونى لخدمة الفلاحين

لخدمة الفلاحين إلكترونيا.. كارت ذكى وموبايل أبليكيشن

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ سكان هذه المحافظات

بحد أقصى 100 ألف جنيه.. تعرف على قيمة ترخيص المحال العامة

الغندور يتساءل: لمذا فرح معظم الأهلاوية بهدف الرجاء في الزمالك؟

هل إقامة الصلاة شرط لصحتها؟ .. أمين الفتوى يجيب

شاهد.. أمطار غزيرة على الطائف بالسعودية تسقط صخرة ضخمة فوق سيارة

لنا لقاء مرة أخرى في النهائي.. حازم إمام يحتفل بفوز الزمالك على الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها