"خالص" تطلق منصة مدفوعات رقمية جديدة.. تفاصيل

أطلقت شركة "خالص" الرائدة في خدمات مدفوعات التجزئة الرقمية بمصر وإحدى شركات "إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، مسابقة "يلا ستارت مع خالص" (Yalla Start With Khales) لتوفير فرصة دعم كبرى واستثنائية للمشاريع الناشئة في مصر.



وأعلنت "خالص" أنها فتحت باب التقدم لمسابقة "يلا ستارت" حتى 8 نوفمبر الجاري من خلال بوابتها الإلكترونية، أمام جميع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الناشئة (StartUps)، وبموجب المسابقة سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على منصة مدفوعات رقمية مجانا بالإضافة إلى دعم مالي يصل إلى 100 ألف جنيه.



وتعد منصة المدفوعات الإلكترونية التي ستمنحها "خالص" للفائزين مجانا، أهم خطوة تدعم المشاريع الناشئة على البدء باحترافية في عالم التحول الرقمي، حيث تقصر عليهم مسافة طويلة عبر إتاحة تحصيل مقابل الخدمات والسلع إلكترونيا وبشكل فوري عبر شبكة مؤمنة تماما ومؤسسة وفقا لأحدث المعايير التقنية العالمية.



كما تسهل المنصة على الشركات الناشئة الوصول سريعا إلى العملاء المستهدفين خاصة وأن معظم الشركات التي تعمل وفقا لهذا النموذج تقدم سلعها وخدماتها "أونلاين" ويكونم جمهورها أيضا من المتعاملين مع الإنترنت، وبالتالي فإن توفر منصة مدفوعات رقمية يشجع الجمهور على التفاعل المباشر مع الشركة ويزيد بالتالي من الطلب على منتجاتها.



وبالنسبة للراغبين في الاشتراك بالمسابقة، فليس عليهم سوى الدخول على صفحة شركة "خالص" على فيسبوك واختيار لينك المسابقة على الموقع الإلكتروني ثم ملء طلب الالتحاق وتسجيل المشروع بكل سهولة ويسر.



ومن جهتها، ستقوم لجنة من الحكام والخبراء باختيار أفضل 9 مشاريع من المشاريع المتقدمة خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر الجاري، على أن يقوم أصحاب المشاريع بتقديم عرض وافي عن مشاريعهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT والتي ستنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وسيشهد اليوم الأخير من معرض Cairo ICT إعلان لجنة التحكيم عن المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة بالمسابقة والتي ستحصل على الجوائز المذكورة.



وبهذه المناسبة، عبر إبراهيم سرحان، رئيس شركة "إي فاينانس" عن سعادته بإطلاق المسابقة التي تستهدف تقديم المزيد من الدعم والرعاية والتشجيع للشباب من رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المشروعات الطموحة.



وقال إن المستقبل القريب سترسمه الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب الذين يفكرون بطريقة مختلفة لخلق أفكار جديدة تساهم في تحقيق التنمية للوطن، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والوقوف بجانبهم لتحقيق حلمهم ودعم مشروعاتهم، مما سيساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والمجتمع اللا نقدي.



من جهتها، عبرت نورا أورخان مديرة التسويق والعلاقات العامة بشركة خالص عن سعادتها بالمسابقة التي أبدعتها "خالص" كونها تقدم الدعم الكبير للشباب الطموحين والمبتكرين وأصحاب الأعمال الناشئين، وفي ذات الوقت ترسخ مفهوم المجتمع اللانقدي في مصر وتضيف زخما جديدا لإنجاح خطة الدولة لنشر الشمول المالي وتعميم الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية اليومية.



وأوضحت: "خالص أصبحت بوابة مدفوعات التجزئة الرقمية الأولى في مصر منذ انطلاق أعمالها، وهو ما دفعها إلى تبني فكرة المسابقة التي تحقق عدة أهداف في وقت واحد، فهي تساند رواد الأعمال الناشئين والمشاريع الصغيرة وتحقق خطة التحول الرقمي عن طريق توفير منصة الدفع الإلكتروني مجانا لمشاريعهم مما يقدم دعما غير مباشر للاقتصاد المصري.



وتابعت: "المسابقة تتيح الفرصة لجميع المشروعات المتأهلة إلى المرحلة قبل النهائية بعدد 9 مشروعات، من أجل تقديم عرضا وافيا وتفصيليا عن مشروعاتهم خلال معرض Cairo ICT الذي يعد الحدث الأهم في قطاع التكنولوجيا ونقطة تجمع المبتكرين مع المستثمرين، هذا فضلا عن الدعم المالي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى".



