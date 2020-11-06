غدا.. تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات النواب في 13 محافظة

تنطلق غدا السبت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية في 13 محافظة، وتستمر على مدار يومين هما السبت والأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.





وتجرى انتخابات النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.





ويحق التصويت في المرحلة الثانية لنحو 29.4 مليون مواطن من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وتحت إشراف قضائي كامل.





وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومي التصويت والفرز وفق المعايير والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقار واللجان الانتخابية، فضلا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارندائها لكافة أطراف العملية الانتخابية.





وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.





ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.



