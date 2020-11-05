جامعة عين شمس: استحداث برامج تعليمية جديدة تواكب سوق العمل.. تطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية.. نساعد الطلاب للتأهيل ببرنامج محو الأمية.. ودعم المشاركين بمكافآت وشهادات تقديرية

آداب عين شمس: محو الأمية عمل إنساني وليس إجباريًا.. ونحفز الطلاب بمكافآت

عميد تربية نوعية عين شمس: انتظام التسجيل للالتحاق بدورات محو الأمية

علوم عين شمس: غير مشاركين ببرنامج محو الأمية.. واستحدثنا برامج الفيروسات الجديدة

إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج





بعد أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد بجامعة عين شمس واستحداث برامج جديدة لمواكبة سوق العمل والتطورات المجتمعية واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الطلاب من انتشار العدوي وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بدأ العمل على مشروع محو الأمية وتوفير فصول خاصة له.





ويرصد موقع "صدى البلد" آراء خبراء التعليم والجامعات والعمداء في الطرق المستحدثة لمساندة الطلبة للعمل في مشروع محو الأمية.

قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه إلى الآن لم نكتشف أي حالات اشتباه بكورونا، مشيرا إلى إقبال الطلاب على التسجيل في فصول محو الأمية وبداية العديد منها في العام الدراسي.

وأكد "السيد" دعم الكلية للطلاب من خلال التعاون مع هيئة التعليم العالي للكبار والهيئة المختصة بكلية التربية لمحو الأمية، موضحا أن الكلية تعمل بنظام محو الأمية منذ سنوات كمشروع تخرج لطلاب الفرق النهائية وليس بشكل مستجد.







وشدد عميد كلية التربية النوعية على أهمية التزام الطلاب بالتسجيل بالهيئة المختصة بالكلية، لافتا إلى أن الاعتراضات إلى يلقيها الطلاب ما هي إلا المعوقات التي يتلقاها كل نظام جديد ستزول مع الوقت.







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من جانبها، قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية تدعم مشروع محو الأمية بالتعاون مع هيئة التعليم العالي للكبار، وذلك بإنشاء وحدة متخصصة بمني الكلية لمساعدة الطلاب برعاية الدكتور محمد قاسم، عضو قسم التاريخ بالكلية.







وأضافت "كامل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الوحدة المختصة تعمل على تدعيم الطلاب بجوائز مالية وشهادات تقدير لتحفيزهم، لافتة إلى أن القرار من المجلس الأعلى للجامعات بأنه على كل طالب محو أمية 4 أشخاص على مدار الأربع سنوات والتي تعتبر شرطًا أساسيًا للتخرج.





وأكدت "كامل" أنه عمل إنساني وخيري وليس إجباريا، فعلى كل طالب أن يقدمه بالحب الإنساني، مشيرة إلى سهولة وصول الطلاب لغير المتعلمين، مثل العاملين الأميين بالكلية وغيرهم.





وأشارت وكيل شئون آداب عين شمس إلى أن الكلية استقبلت عددًا كبيرًا من الطلاب من خلال الوحدة المختصة التي بدأت فصولها مع العام الجديد، وحصل بعضهم على شهادة الاجتياز.





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وعلى هذا الصعيد، قال الدكتور محمد ضياء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي واستمرار اتخاذ جميع الإجراءت الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح "ضياء"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الكلية استحدثت جميع البرامج الخاصة بالفيروسات الجدية لمواكبة سوق العمل ومساعدة الدولة لإيجاد الأدوية المناسبة واستعدادا لاستقبال أي فيروسات جديدة، لافتا إلى أن الكلية غير مشاركة ببرنامج محو الأمية لطبيعة عمل الكلية العملية.

وأضاف أن الكلية مستعدة لاستقبال أي موجة أخرى من فيروس كورونا وللعمل بالتعليم الهجين بشكل كامل من خلال المنصات الخاصة بالكلية رفع جميع المقررات الدراسية ومد فترة عمل المعامل بالكلية إلى الساعة السابعة مساءً لاستقبال عدد أقل من الطلاب والحفاظ على البتباعد الاجتماعي.





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جدير بالذكر أن مجلس جامعة عين شمس، أصدر قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد.

وقال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار، في تصريحات لـ"صدى البلد": "قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، منح الطلاب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره 250 جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن 50 جنيهًا من الجامعة".

وأكد أن الجامعة تقوم بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له.

وأشار "السعيد" إلى أن 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، والألسن، والحقوق، والآداب، والتربية، والتربية النوعية، وكلية البنات.

وأوضح أن هذه خدمة مجتمعية تقدم، فلابد أن تشارك كل فئات المجتمع فى القضاء على الأمية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتحفيز الطلاب بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية للطلاب

وقال إن المشروع بدأ من خلال قرار لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، ودعم الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأن تبدأ الجامعة تفعيل دورها فى محو الأمية، خاصة من خلال الكليات ذات أعداد الطلاب الكبيرة كمرحلة أولى.

وأضاف أن محو أمية 4 أشخاص يعد شرطا من شروط الحصول على الشهادة الجامعية، حيث شاهدنا عددا كبيرا من الطلاب مقبلين على هذه الخطوة.

وكانت كلية الألسن بجامعة عين شمس فتحت ٥٧٥ فصلا لمحو الأمية في ثماني محافظات على مستوى الجمهورية، تضم ١٦٢٠ دارسا، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية ودمياط والمنوفية والسويس، وتأتى تلك النجاحات في إطار ثمار المرحلة الثانية للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وفق توجيهات ورعاية الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ دكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.