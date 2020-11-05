في 5 محافظات.. قوافل «نور حياة» تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

واصلت قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الابصار عملها للأسبوع الرابع على التوالي، لإجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانا.





يأتي ذلك استئنافا لعمل المبادرة عقب توقفها خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد مارس الماضي.





وأجرت صباح اليوم قوافل المبادرة الكشف الطبي على المواطنين بحي الأربعين في محافظة السويس، وقرية الميانة بمركز مغاغة في محافظة المنيا، وقرية ساقية أبو شعره بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وقرية البصارطة بمركز دمياط في محافظة دمياط، ومركز شباب الساحة بمركز سوهاج في محافظة سوهاج.





وتعمل المبادرة منذ إطلاقها في فبراير 2019 في 19 محافظة وهي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.





من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة المبادرة تستقبل 250 مواطنًا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، حفاظا على التباعد الاجتماعي بين المواطنين أثناء تلقي الخدمة الصحية بالقوافل.





وأضاف أن القوافل تجري كشف الرمد على المواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.





وأشار عبد الفتاح إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها تعدى المليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألفًا و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألفًا و 602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلا جراحيا، وكذلك صرف العلاج لـ 77 ألفًا و151 مريضًا، كما تم إجراء الكشف الطبي على 881 ألفًا و18 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألفًا و81 تلميذا نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الابصار وذلك في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهي : القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح.





وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية، وسيتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء للحالات المصابة.





في ذات السياق يتم تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية الحكومية، لتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار حيث تتراوح نسبة الإصابة ما بين 10 و20 % بين التلاميذ.



