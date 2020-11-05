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أخبار العالم

مع اقتراب فوز بايدن.. السلطة الفلسطينية تستعد لتجديد التنسيق الأمني مع إسرائيل

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:34 م
ابو مازن
ابو مازن
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سمر صالح
تستعد السلطة الفلسطينية لاستلام أموال المقاصة، وتجديد التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، في حال فوز المرشح الأمريكي جون بايدن، بحسب ما ورد في قناة كان العبرية.
 
وقالت القناة العبرية، الخميس، إن مصادر رفيعة بالسلطة أكدت أن السلطة سوف تجدد التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، في حال فوز جون بايدن.
 
ونقلت القناة العبرية، عن المصادر ذاتها، أنه في حال فوز بايدن، ستوافق السلطة على استلام أموال المقاصة من إسرائيل، والتي بلغت 3 ملايين دولار.
 
وبحسب كان، تضغط القيادات الفلسطينية، على رئيس السلطة أبو مازن، لاستلام المقاصة من إسرائيل، ومن بين هذه القيادات، حسين الشيخ، وماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس الوزراء محمد اشتية.
 
وأشارت القناة العبرية، الى أن السلطة قامت بوقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، في أعقاب إعلان إسرائيل عن تطبيق الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

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