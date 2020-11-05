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حوادث

تجديد حبس المتهمين بخطف شابين عقب سرقة توك توك بالشرقية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف شابين عقب سرقة أحدهم "توك توك".

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من ربة منزل وشقيقها، مُقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، يفيد غياب نجليهما، واتهام 3 أشخاص، مُقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بخطفهما عقب اتهامهم لنجل الأولى بسرقة دراجة بخارية "توك توك".

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الثلاثة المشكو في حقهم بالاشتراك مع سائق وتاجر مواشي، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وبتضييق الخناق عليهم توجه أحدهم إلى مركز شرطة السنبلاوين وبصحبته المُبلغ بغيابهما، وهناك أقر بحضورهما لمسكنه وطلب 10 آلاف جنيه نظير إعادة التوك توك، وبمواجهة المجنى عليهما اتهماه وباقي المتهمين باختطافهما من محل إقامتهما، مشيرين الى أن المتهمين حضروا مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية وهددوهما بسلاح أبيض "سكين" قبل أن يُجبراهما على التوجه إلى محل إقامتهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، ويحتجزونهما داخل حظيرة مواشي خاصة بهم.

تم ضبط اثنين من المتهمين أثناء استقلالهما السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين.

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