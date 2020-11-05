أخبار التوك شو.. ظاهرة بركانية فى الوادى الجديد.. العالم سيسجل 50 مليون إصابة بكورونا خلال يومين.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، ونستعرض أبرزها كالآتي:









عرض برنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، ظاهرة بركانية ودخانا كثيفا يخرج من باطن الأرض بقرية الوادى الجديد، كما توجهت لجنة علمية لبحث الظاهرة.









قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك انقسامًا داخل الحزب الجمهوري بشأن التعامل مع الأزمة في حال خسارة الانتخابات الرئاسية، منوهًا بأن هناك حالة استقطاب للمواطن الأمريكي.









وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن هناك حالة استنفار كبير في الجيش والشرطة تحسبًا لأي أعمال شغب.









استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 5 - 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.











قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن أرقام وأعداد الإصابة بفيروس كورونا المسجلة حتى الآن مطمئنة للغاية، ولكن إذا رجعنا ليوم 25 أبريل الماضى كنا نسجل نفس الأرقام، لافتًا إلى أن العالم أصبح يسجل مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يومين ونصف اليوم فقط الآن.









قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه عند تحليل الانتخابات الأمريكية تحديدا يجب الأخذ فى الاعتبار أنها تكون اول الانتخابات يكون التصويت المبكر 102.7 مليون سواء بالبريد أو عن طريق شخصى.









قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار اهتمام الدولة في الاستعداد للموجة الثانية لفيروس كورونا، تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، والحكومية، وداخل مركبات النقل الجماعي بالمحافظة لمنع تفشي فيروس كورونا، وحماية المواطن.









قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر مطمئنة مقارنةً بالعالم، ولكن المواطنين غير منتبهين أن مصر بينها وبين دول أوروبا نحو شهر ونصف الشهر في المنحنى الوبائي.











قالت الفنانة بشرى إن منصة الجونة السنمائية هى عبارة عن عمل لخلق مهرجان آخر داخل مهرجان الجونة بشكل أكبر وأوسع، وهى من أهم النقاط التى تم التركيز عليها الفترة الماضية، إلى جانب التطوير فى التنظيم والأفلام والدورات التدريبية والندوات.









قال الدكتور محمود شاهين، رئيس التحاليل والتنبؤات للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء سوف يبدأ 21 ديسمبر، منوها إلى أنه خلال فترة شهر نوفمبر وبدايات شهر ديسمبر يتم استشهاد بعض الانخفاضات فى درجات الحرارة، وذلك بسبب الانتقال من فصل الصيف إلى فصل الشتاء.



