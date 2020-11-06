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برلمان

نائب: البرلمان القادم يستكمل إصدار قوانين العدالة الانتقالية والإدارة المحلية والإيجار القديم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن مجلس النواب القادم أمامه العديد من التحديات لاستكمال إصدار القوانين التى لم يصدرها البرلمان الحالى.

وأشار إسكندر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان القادم سيستكمل إصدار قوانين العدالة الانتقالية والإدارة المحلية والإيجار القديم.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت جلسة الأحد، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

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