يحيى أصغر مؤلف في مصر وصاحب رواية «قلبي مليان حكايات».. تعرف عليه

قال مصطفى فتحي، والد الكاتب الصغير "يحيى" مؤلف رواية "قلبي مليان حكايات"، "أنا بحب القراءة وعندي مكتبة في البيت ومن غير ما أقصد يحيى حب القراءة"، معقبا: مع الوقت بدأت في شراء مجلات الأطفال ليحيى قبل ان يتعلم القراءة.





وأكمل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2": نتيجة هذا نمى لديه حب القراءة والألوان والصور، معقبًا: عندما استطاع القراءة بدأ في قراءة القصص المصورة للاطفال والمحببة لديه.





وأضاف، في فترة كورونا يحيى قال لي أنه عايز قصة تحكي عن طفل يتحول إلى كائنات وحيوانات أخرى، معقبًا: بالفعل بدأت أدور عن القصة ولكنها لم تكن متواجدة.



