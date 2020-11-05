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يحيى أصغر مؤلف في مصر وصاحب رواية «قلبي مليان حكايات».. تعرف عليه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال مصطفى فتحي، والد الكاتب الصغير "يحيى" مؤلف رواية "قلبي مليان حكايات"، "أنا بحب القراءة وعندي مكتبة في البيت ومن غير ما أقصد يحيى حب القراءة"، معقبا: مع الوقت بدأت في شراء مجلات الأطفال ليحيى قبل ان يتعلم القراءة.

وأكمل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2": نتيجة هذا نمى لديه حب القراءة والألوان والصور، معقبًا: عندما استطاع القراءة بدأ في قراءة القصص المصورة للاطفال والمحببة لديه.

وأضاف، في فترة كورونا يحيى قال لي أنه عايز قصة تحكي عن طفل يتحول إلى كائنات وحيوانات أخرى، معقبًا: بالفعل بدأت أدور عن القصة ولكنها لم تكن متواجدة.

وأشار إلى أنه اقترح عليه أن يقوم بكتابة واختراع هذه القصة، موضحًا يحيى دائمًا ما يميل إلى قصص الخيال.

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