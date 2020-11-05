بإطلالة عصرية.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام









وظهرت ريهام أيمن، ببنطال بسيط من الكاجوال باللون الأسود، ومرتدية معه تيشيرت باللون الابيض، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الاخضر، ووضعت حقيبة على طريقة الكروس.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون البني لتتناسب مع ظهورها.









كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية.









ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع أسورة لليد باللون الابيض.

نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة عصرية.