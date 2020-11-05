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تعليم

أخبار التعليم.. آداب عين شمس: محو الأمية عمل إنساني وليس إجباريًا.. ونحفز الطلاب بمكافآت.. إغلاق هندسة القناة بعد إصابة أستاذ جامعي بـ فيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:

 

 

جامعة عين شمس: استحداث برامج تعليمية جديدة تواكب سوق العمل.. تطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية.. نساعد الطلاب للتأهيل ببرنامج محو الأمية.. ودعم المشاركين بمكافآت وشهادات تقديرية

 

 

آداب عين شمس: محو الأمية عمل إنساني وليس إجباريًا .. ونحفز الطلاب بمكافآت

 

وكيل تعليم الفيوم يتابع انضباط العملية التعليمية بمدرسة عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات

 

 

 

ضم مركز الدراسات البردية والنقوش إلى كلية الآثار جامعة عين شمس

 

لعدم الانضباط والتقصير في العمل.. إحالة إدارة إحدى المدارس بالخارجة للتحقيق العاجل

 

تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي وجامعة الدلتا في مجال التكنولوجيات البازغة

 

 

تعليم القاهرة: جهزنا 609 لجان لـ الانتخابات البرلمانية وهناك تعليمات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

 

رئيس جامعة أسوان يفتح قاعة الرسم بكلية الهندسة بالحرم الجامعي بأبو الريش.. شاهد

 

إغلاق هندسة القناة بعد إصابة أستاذ جامعي بـ فيروس كورونا

 

جامعة طنطا: تسكين جميع طلاب المدن.. ولا زيادة في رسوم الإقامة

 

 

 

 

 

 

 

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