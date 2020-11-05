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فن

دانا حمدان تستعد لمشاهدة «ما وراء الطبيعة» على طريقة عمرو سلامة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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القسم الميدانى

نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو جديداً لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

ظهرت دانا حمدان في الفيديو وهي تحضر نفسها لمشاهدة مسلسل "ما وراء الطبيعة" معلقة علي الفيديو قائلة: "تحضيرات ما قبل مشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة حسب إرشادات المخرج المتميز عمرو سلامة، وبالتوفيق لكل فريق العمل تحياتي دانا حمدان".

 

وأوضح الفيديو تحضيرات دانا حمدان، في البداية تناولت الفطور ثم التحلية، مع تحضير صينية بها الشاي و مياه و بسكوت للمشاهدة.

 

ثم نزلت علي السلم مع كلابها وفتحت التلفاز، وبدأت مشاهدة المسلسل علي الكنبة.

 

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"،  فقط على نتفليكس ابتداء من اليوم الخميس ٥ نوفمبر، سيتمكن المشاهدون من مشاهدة عالم ما وراء الطبيعة يعود إلى الحياة و مرافقة د. رفعت إسماعيل - الشخصية المفضلة لدى الكثيرين- خلال رحلة الشك التي يمر بها و يشاركونه مغامراته في عالم ما وراء الطبيعة.

 

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