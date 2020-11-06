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برلمان

نائب: مجلس الشيوخ سيكون غرفة مساعدة للبرلمان للنظر فى القوانين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إن نظام الحكم فى مصر رئاسى برلمانى، وبالتالى فإننا فى حاجة إلى غرفة ثانية ممثلة فى مجلس الشيوخ بجوار مجلس النواب.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ له دور كبير، حيث أنه ستعرض عليه القوانين وكل ما يتعلق بالأمن  القومي المصري، مؤكدا أنها غرفة مهمة ووجودها ضرورى بالتأكيد لأنها ستكون غرفة مساعدة لمجلس النواب في النظر بالقوانين التي يناقشها.

وتبدأ لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة، لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عملها ولمدة ١٥ يومًا فى مراجعة كافة المواد المتعلقة بمشروع القانون؛ تمهيدًا لإعداد تقرير بها يعرض فى اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية، ثم إحالته إلى  الجلسة العامة للمناقشة.

كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنهت كافة مناقشاتها الثلاثاء الماضى حول مسودة مشروع القانون التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس، حيث عقدت اللجنة ٤ اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين.

وشهد اجتماع الثلاثاء الماضى مناقشة المواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وكيفية انتهاء العضوية سواء بأبطالها أو إسقاطها.

وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل المجلس، إنه تم الانتهاء من مناقشة الباب الخاص بالمحافظة على النظام في المجلس وموازنة المجلس وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها.

وأوضحت أنه تم إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة.

كما تقرر إضافة مواد جديدة بهدف تنظيم عمل المجلس، وقالت "ذلك أدى إلى إرجاء مناقشة عدد من المواد". 

وأضافت "من المقرر أن يتم إرسال اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها إلى لجنة خاصة لصياغتها الصياغة النهائية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وإصدارها بقانون، مبينة أن اجتماع اليوم شهد  مناقشات اتسمت بالثراء والمشاركة من كافة الأعضاء بمختلف انتماءاتهم و تخصصاتهم ، وجرت في مناخ من التعاون و الإنفتاح على كافة الآراء والتوجهات، الأمر الذي يشير بخروج اللائحة بما يليق بمكانة مجلس الشيوخ وما يضمه من قامات علمية و فكرية و إعلامية رفيعة المستوى.

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