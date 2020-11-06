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بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا بالمحافظات.. اليوم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة وذلك في ثماني محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (444) مسجدًا.

وقالت وزارة الأوقاف، إن المساجد التي سيتم افتتاحها  هي على النحو التالي :


مديرية أوقاف قنا
1 - مسجد الغابات – الزوايدة – نقادة ، إحلال وتجديد بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف


مديرية أوقاف بني سويف
2  -  مسجد عباد الرحمن – بني حلة – سمسطا، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
3 - مسجد التوحيد – القصبة – سمسطا، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف


مديرية أوقاف الوادي الجديد
4  - مسجد الحصرى – مركز الفرافرة، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ
5 - مسجد الرحمن الرحيم – قرية متبول، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف .

6 - مسجد أبو عبد الله – قرية أبو عبد الله منشية عباس سيدي سالم، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف


 مديرية أوقاف الجيزة
7 - مسجد العزيز – منطقة الخدمات الأهلية الأولى، الحي السادس عشر – الشيخ زايد أكتوبر، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف


مديرية أوقاف المنوفية
8 - مسجد الرحمة والمغفرة – عزبة دودو – شنوان – أشمون، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف


مديرية أوقاف دمياط
9 - مسجد النخيل – شاطئ النخيل براس البر – دمياط، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10 - مسجد رياض الجنة – مج2دمياط ج – كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11-  مسجد الشهيد- الستين دمياط ج – كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12 - مسجد الرضوان – مج3 دمياط ج – كفر البطيخ ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13 - مسجد الرحمن – ح5 مج27 دمياط ج- كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14 - مسجد الحكمة- مج1 المنطقة الصناعية – كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15 - مسجد عمر بن الخطاب – الكحيل – كفر البطيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية
16 - مسجد سيدي عبد المجيد- قرية نشيل – قطور، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف .

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