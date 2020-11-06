بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا بالمحافظات.. اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة وذلك في ثماني محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (444) مسجدًا.





وقالت وزارة الأوقاف، إن المساجد التي سيتم افتتاحها هي على النحو التالي :







