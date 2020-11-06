AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سكودا مصر تتصدى لـ الأوفر برايس.. تحذير شديد اللهجة لموزعي سياراتها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:28 ص
سكودا
سكودا
Advertisements
عزة عاطف
أكد كريم نجار رئيس مجلس ادارة كيان ايجيبت – وكيل سكودا وسيات في مصر – أن الشركة ستتصدى لأي موزع يبيع بغير سعر الوكيل، وسيتم وقف التعامل فورا مع أي موزع معتمد يبيع سيارات سكودا بالـ"أوفر برايس".

وقال نجار بأن ظاهرة الـ"أوفر برايس" يجب على الجميع التصدي لها، وقد قامت شركة كيان بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار أعلى من سعر الوكيل "أوفر برايس"، ومن سيثبت عليه التلاعب في الأسعار سنقوم بوقف التعامل معه تمامًا.
اقرأ المزيد:

وناشد نجار المستهلك المصري، بعدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلا ليستلم سيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.

وأضاف نتواصل بشكل دائم مع المصنع لتوفير احتياجاتنا من السيارات بالأسعار الطبيعية، رغم صعوبة ما يواجهه العالم من تبعات جائحة كورونا، وأن بعض مصانع مكونات الإنتاج تعثرت في إمدادا المصنع.

وهو ما يؤثر بالطبع على الإنتاج ومن ثم على حصص الوكلاء على مستوى العالم، جدير بالذكر أن نجار كان قد أكد أن الشركة مازالت ملتزمة نحو السوق المصري وعملائها بتوفير كافة احتياجاتهم من قطع الغيار والموديلات الجديدة والموديلات الأكثر مبيعا رغم انخفاض الحصص الاستيرادية وتوقف بعض المصانع الأوربية عن نشاطها أثناء الأزمة.

وأضاف نجار: "لكننا في السوق المصري أظهرنا كافة احترامنا والتزامنا الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي متبعين إرشادات الحكومة المصرية في ذلك بخفض أسعار المنتجات الأوروبية وتوفير منتجاته للسوق المحلى ومازلنا نواجه تحديات كبيرة".

وبالرغم من توقع ارتفاع الأسعار للعام القادم إلا أن الشركة تقوم بتوفير كافة خدمات بعد البيع والصيانة الدورية وقطع الغيار دون أي زيادة ملحوظة للعام 2020 وذلك رفقا بمتطلبات عملائنا والظروف الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جي بي غبور أوتو تغير مفاهيم متعة القيادة في مصر بإطلاق الجيل الجديد من النترا CN7 2021

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا A8 فى مصر

بعد سكودا أوكتافيا A8.. كريم نجار: كيان مستمرة في طرح موديلاتها الجديدة بأسعار تناسب السوق المصرية

ترشيحاتنا

تناولها باستمرار .. أفضل أطعمة لتقليل الالتهابات المزمنة

الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي

انتخابات أمريكا تحيي الانتقام.. جريتا ثونبرج تنصح ترامب بتغريدة قديمة له

كريم ذكري يكشف سر تفوق الزمالك هذا الموسم

فوز بايدن فرصة لانتهاء المعركة.. هكذا سيعامل تويتر ترامب في حال خسارته الانتخابات

تراجع تقدم بايدن إلى 46 ألف صوت في ولاية أريزونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دخول الشتاء .. هل يحمي البرتقال من كورونا ؟

تناولها باستمرار .. أفضل أطعمة لتقليل الالتهابات المزمنة

دراسة: الجسم به خلايا تساعد على مقاومة فيروس كورونا