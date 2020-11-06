سكودا مصر تتصدى لـ الأوفر برايس.. تحذير شديد اللهجة لموزعي سياراتها





وقال نجار بأن ظاهرة الـ"أوفر برايس" يجب على الجميع التصدي لها، وقد قامت شركة كيان بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار أعلى من سعر الوكيل "أوفر برايس"، ومن سيثبت عليه التلاعب في الأسعار سنقوم بوقف التعامل معه تمامًا.

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وناشد نجار المستهلك المصري، بعدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلا ليستلم سيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.





وأضاف نتواصل بشكل دائم مع المصنع لتوفير احتياجاتنا من السيارات بالأسعار الطبيعية، رغم صعوبة ما يواجهه العالم من تبعات جائحة كورونا، وأن بعض مصانع مكونات الإنتاج تعثرت في إمدادا المصنع.





وهو ما يؤثر بالطبع على الإنتاج ومن ثم على حصص الوكلاء على مستوى العالم، جدير بالذكر أن نجار كان قد أكد أن الشركة مازالت ملتزمة نحو السوق المصري وعملائها بتوفير كافة احتياجاتهم من قطع الغيار والموديلات الجديدة والموديلات الأكثر مبيعا رغم انخفاض الحصص الاستيرادية وتوقف بعض المصانع الأوربية عن نشاطها أثناء الأزمة.





وأضاف نجار: "لكننا في السوق المصري أظهرنا كافة احترامنا والتزامنا الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي متبعين إرشادات الحكومة المصرية في ذلك بخفض أسعار المنتجات الأوروبية وتوفير منتجاته للسوق المحلى ومازلنا نواجه تحديات كبيرة".





وبالرغم من توقع ارتفاع الأسعار للعام القادم إلا أن الشركة تقوم بتوفير كافة خدمات بعد البيع والصيانة الدورية وقطع الغيار دون أي زيادة ملحوظة للعام 2020 وذلك رفقا بمتطلبات عملائنا والظروف الاقتصادية.