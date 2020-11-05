رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات حفل استقبال الطلاب الجُدد بكلية الآداب

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، فعاليات حفل استقبال طلاب البرامج الجديدة بكلية الآداب وتكريم الطلاب الأوائل في مستويات البرامج المختلفة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.





حضر الحفل الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع، الدكتور فتوح خليل، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور جمال طه وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور محمد توفيق منسق عام البرامج، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وجمع كبير من طلاب البرامج الجديدة.









وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها طلاب البرامج الجديدة وناشدهم ببذل الجهد والمثابرة منذ اليوم الأول للدراسة مع الإستفادة القصوى من الخدمات العديدة التي تقدمها الجامعة، مضيفًا أن الهدف من البرامج الجديدة هو تلبية متطلبات سوق العمل واعتماد تخصصات تحقق مرونة الاختيار أمام الطلاب، موضحًا أن البرامج الجديدة تشهد تطور ملحوظ واقبال متزايد عليها من الطلاب كل عام، حيث وصل عدد البرامج بكلية الآداب إلى ١١ برنامج، منوهًا إنه تم افتتاح ٦ برامج جديدة هذا العام بكليات الجامعة المختلفة وهي الحاسبات والمعلومات، الهندسة، التكنولوجيا والتعليم، بواقع برنامجين لكل كلية، إضافة إلى برنامج جديد يتم دراسته بكلية الطب البشري، موجهًا شكر لأسرة كلية الآداب ولنواب رئيس الجامعة ولعمداء الكليات على جهودهم في دفع العملية التعليمية بالجامعة إلى الأمام.





وقال الدكتور فتوح خليل إن عدد الطلاب الملتحقين بالبرامج هذا العام بلغ ١١٠٠ طالب، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة وافق على اعتماد ثلاثة برامج في تخصصات جديدة منها المسرح، المساحة البحرية، والاعلام الالكتروني، مختتمًا كلمته بتوجه شكر مستحق لرئيس الجامعة لتقديمه الدعم الكامل لطلاب البرامج الجديدة وتذليل كافة الصعوبات لأمكان التحاق جميع الطلاب بكافة البرامج دون إستثناء أحد.





وألقى الدكتور جمال طه كلمة مختصرة أعطى فيها نبذة عن كلية الآداب وما تذخر به من أقسام علمية وثقافات تنير العقول المتطلعة إلى المعرفة، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى لإضافة برامج جديدة تواكب اهتمامات واحتياجات حياتنا اليومية.





وأضاف الدكتور محمد توفيق، أن البرامج الجديدة لها مكانة وأهمية خاصة لدى الطلاب وتحتل مرتبة متقدمة ضمن أجندة اهتمامات رئيس الجامعة، موضحًا أن البرامج الجديدة تتميز بمواكبتها لمتطلبات سوق العمل، تعمل وفق الساعات المعتمدة، تتيح لوائحها مقررات اختيارية أمام الطلاب، يشرف عليها عدد من المنسقين والمرشدين، كما أنها تلاقي اهتمام من إدارة الجامعة.





جدير بالذكر أن الحفل تخلله فقرات انشاد ديني في حب الرسول، وتكريم أوائل الطلاب في مستويات البرامج الجديدة وتكريم كافة المسئولين عن البرامج بجميع صفاتهم.