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رياضة

وزير الشباب يبحث فرصًا استثمارية مع رجال أعمال وممثلين للقطاع الخاص

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:28 م
اجتماع وزير الشباب
اجتماع وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من رجال الأعمال، وممثلي عدد من مؤسسات القطاع الخاص؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بوزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء الحديث حول أطر التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات القطاع الخاص من خلال حزمة من البرامج والمشروعات الاستثمارية داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وكذا المشاركة في برامج الوزارة المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وملتقيات التوظيف التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية لتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية، وفي ضوء مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى تنفيذ برامج مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق مبادئ النزاهة والشفافية، وبما يعود بالنفع على المجتمع.

ودعا الوزير ممثلي القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الوزارة المختلفة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدي الوزارة طبقًا للوائح والقوانين العاملة في هذا الشأن، بالإضافة إلى فرص الإسهام في الصناعات الرياضية. 

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى مداخلات المشاركين في اللقاء من حيث أبرز ما تقدمه كل مؤسسة اقتصادية من خدمات، والفرص المتاحة للتعاون مع الوزارة في الفترة المقبلة على مستوى تدريب وتشغيل الشباب، والاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات.

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