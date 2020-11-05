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ديني

بحضور أمير الشعراء.. كلية الدعوة الإسلامية تحتفل بذكرى المولد النبوي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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محمد شحتة
نظمت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتطلبها المرحلة.


بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية، التي أكد فيها على ضرورة استعادة القيم النبوية الراقية في التعامل مع مستجدات الأحداث على المستويين؛ الفردي والمجتمعي.


أحيا الحفل فريق من منشدي طلاب الكلية، ثم ألقى الدكتور محمود يسري، المدرس بالكلية، منظومة شعرية في السيرة النبوية من تأليفه، ثم أعقب هذا إلقاء قصائد شعرية للدكتور علاء جانب، أمير الشعراء، مستشار نائب رئيس الجامعة للشئون التعليم والطلاب، وختامًا جاءت الفقرة الأخيرة في الحفل للمنشد المتألق محمود هلال.


جدير بالذكر أن كلية الدعوة الإسلامية، تعد من الكليات المتميزة فى جامعة الأزهر، إضافة إلى ذلك فإنها كانت فى طليعة الكليات التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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