AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض واحدة واحدة جديد مسرح مصر.. غدا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:07 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "واحدة واحدة".

 

تدور أحداث مسرحية "واحدة واحدة"، في إطار إجتماعي حول أسرة لديها ثلاثة أبناء يحاولوان الهجرة خارج مصر ويحاول أهلهم منعهم وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس".

بالإضافة إلى حمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.


تُعرض مسرحية "واحدة واحدة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 6 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمه غدا.. صور

تعرف على مواعيد عرض "من 20 سنة" لـ مسرح مصر

عرض مسرحية "من 20 سنة" على "MBC مصر".. غدا

10 صور من مسرح مصر قبل عرضه الليلة

تفاصيل مسرحية كواليسنا قبل عرضها.. غدا

ترشيحاتنا

مجدى عبدالغني عن رحيل رئيس الزمالك السابق: لا تنسوه من صالح دعائكم

الفنانة سلوى محمد علي تبكي على الهواء.. فيديو

مذكرًا الزمالك بالخسارة القاسية أمام صن داونز| موسيماني: صعب جدا بس هنجرب

حقيبة بها مخلفات كهربائية.. مصدر ينفى وجود قنبلة بالجيزة

بعد إلغاء نظام الكفالة.. 8 شروط لحرية انتقال العمالة الأجنبية في السعودية

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. 5 نصائح لعلاج حكة اللحية

متظاهرة معارضة لـ ترامب تبصق في وجه ضابط شرطة بـ نيويورك.. فيديو

أول ظهور لحفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام منذ الكشف عن إصابته بـ كورونا