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أحمد مجدي: مؤشر البورصة الأمريكية مرتفع بشكل كبير خلال الانتخابات.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:46 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن رئيس مجلس النواب الامريكى من الممكن أن يتولى المسئولية فى حالة غياب الرئيس وهو أمر مستبعد أن يحدث تماما نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة.

وأضاف مجدي خلال تغطية خاصة لفعاليات الإنتخابات الأمريكية لفضائية صدى البلد أن مؤشر البورصة الأمريكية مرتفع بشكل كبير نتيجة الإنتخابات والدعاية الإنتخابية التي حدثت.

وتابع أحمد مجدي أن اي قانون يتم إصداره في الولايات المتحدة الأمريكية يحتاج إلى موافقة الغرفة العليا للكونجرس وهي مجلس الشيوخ.

وأشار مجدي إلى أنه سيكون هناك تخوفات من المرشح جون بايدون من قانون الضرائب التصاعدية أو ملف العقوبات على ايران.

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