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رياضة

هاشتاج #الاهلي_جبار_ميعرفش_الهزار يتصدر تويتر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:52 م
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_جبار_ميعرفش_الهزار

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏انها تقترب والاهلي يقترب وجماهير ومسانده كما يجيب ودعم واخلاص زاي ما تحب وعجبي ‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار" و "‏جمهوركم العظيم ينتظر منكم التتويج بالاميره  الافريقيه التاسعه يا أبطال، طال الانتظا حان وقت الفرح، قاتلوا لإسعاد الملايين ورفع اسم الأهلى صانع الأمجاد والبطولات عاليًا ،خلفكم جيش يساندكم اينما كنتم 
‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار ".

وقال آخرون" ‏نهائي افريقي تاريخي اهلاوي ان شاءالله ‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار " و" ‏ولا عمري ها حب غيرك انتا الاسطوره اللي علمت افريقيا كوره #الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار ". 

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