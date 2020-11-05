هاشتاج #الاهلي_جبار_ميعرفش_الهزار يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_جبار_ميعرفش_الهزار
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "انها تقترب والاهلي يقترب وجماهير ومسانده كما يجيب ودعم واخلاص زاي ما تحب وعجبي #الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار" و "جمهوركم العظيم ينتظر منكم التتويج بالاميره الافريقيه التاسعه يا أبطال، طال الانتظا حان وقت الفرح، قاتلوا لإسعاد الملايين ورفع اسم الأهلى صانع الأمجاد والبطولات عاليًا ،خلفكم جيش يساندكم اينما كنتم
#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار ".
وقال آخرون" نهائي افريقي تاريخي اهلاوي ان شاءالله #الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار " و" ولا عمري ها حب غيرك انتا الاسطوره اللي علمت افريقيا كوره #الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار ".