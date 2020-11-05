هطول أمطار وانقطاع الكهرباء في بعض مناطق شمال سيناء



وطالبت المحافظة، بالالتزام المواطنين في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى والالتزام بإتباع الإرشادات التى تم الاعلان عنها خاصة عدم الاقتراب من أعمدة الانارة في الشوارع ،والتأكيد عليها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.



