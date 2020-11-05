AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

هطول أمطار وانقطاع الكهرباء في بعض مناطق شمال سيناء

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:45 م
هطول امطار وانقطاع
هطول امطار وانقطاع الكهرباء في بعض مناطق شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
تعرضت محافظة شمال سيناء، الخميس الي هبوب رياح شديدة، صاحبها هطول امطار علي عدة مناطق خاصة المدن الساحلية فى بئر العبد، و العريش والشيخ زويد ورفح.

وتسببت الرياح في حدوث أعطال في خطوط الكهرباء الناقلة للتيار بمدينة الشيخ زويد ومدينة رفح، ونتج عن ذلك انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

وتسبب ذلك في زحف الرمال على الطرق السريعة والفرعية والتي تراكمت بعضها علي الاسفلت مما ادي الي اغلاق جزئى لبعض الطرق علي الطريق الدولي العريش القنطرة ، والطريق الأوسط بنخل .

واكد اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ ، علي استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة مع مجالس المدن، و التاكيد علي تجهيز المعدات الثقيلة بمجالس المدن بالتنسيق مع هيئة الطرق ،  للدفع بها وقت تراكم الكثبان الرملية التي تغلق الطرق تحسبا لوقوع حوادث .

و دعت المحافظة المواطنين ،الي تجنب القيادة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار ، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك الكهرباء الهوائية ، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.

وطالبت المحافظة، بالالتزام المواطنين في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى والالتزام بإتباع الإرشادات التى تم الاعلان عنها خاصة عدم الاقتراب من أعمدة الانارة في الشوارع ،والتأكيد عليها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء يفتتح 26 عمارة للتعاونيات بحي المساعيد

طقس سيئ.. رياح شديدة محملة بالأتربة في سيناء

ترشيحاتنا

خريطة سقوط الأمطار اليوم.. 15 منطقة بالجمهورية بينهم القاهرة

محمد الشامي آخر من يعلم بانتقاله للاتحاد.. ورسالته للإسماعيلي: كان نفسي أكمل | خاص

باسم أول رئيس للسنغال .. كل ما تريد معرفته عن جامعة سنجور بالإسكندرية

مصادر: إيجابية تحليل المخدرات لطفل المرور وأصدقائه

دانا حمدان تستعد لمشاهدة «ما وراء الطبيعة» على طريقة عمرو سلامة

اعتداء عشوائي.. موظفة في مطعم وجبات سريعة تتعرض لإطلاق نار أثناء عملها.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر زيارة المعرض.. خطوات حجز وشراء سيارات تويوتا أونلاين

بفستان قصير.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بإطلالتها

اعتداء عشوائي.. موظفة في مطعم وجبات سريعة تتعرض لإطلاق نار أثناء عملها.. تفاصيل