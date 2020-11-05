هطول أمطار وانقطاع الكهرباء في بعض مناطق شمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء، الخميس الي هبوب رياح شديدة، صاحبها هطول امطار علي عدة مناطق خاصة المدن الساحلية فى بئر العبد، و العريش والشيخ زويد ورفح.
وتسببت الرياح في حدوث أعطال في خطوط الكهرباء الناقلة للتيار بمدينة الشيخ زويد ومدينة رفح، ونتج عن ذلك انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.
وتسبب ذلك في زحف الرمال على الطرق السريعة والفرعية والتي تراكمت بعضها علي الاسفلت مما ادي الي اغلاق جزئى لبعض الطرق علي الطريق الدولي العريش القنطرة ، والطريق الأوسط بنخل .
واكد اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ ، علي استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة مع مجالس المدن، و التاكيد علي تجهيز المعدات الثقيلة بمجالس المدن بالتنسيق مع هيئة الطرق ، للدفع بها وقت تراكم الكثبان الرملية التي تغلق الطرق تحسبا لوقوع حوادث .
و دعت المحافظة المواطنين ،الي تجنب القيادة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار ، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك الكهرباء الهوائية ، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.
وطالبت المحافظة، بالالتزام المواطنين في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى والالتزام بإتباع الإرشادات التى تم الاعلان عنها خاصة عدم الاقتراب من أعمدة الانارة في الشوارع ،والتأكيد عليها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وتسببت الرياح في حدوث أعطال في خطوط الكهرباء الناقلة للتيار بمدينة الشيخ زويد ومدينة رفح، ونتج عن ذلك انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.
وتسبب ذلك في زحف الرمال على الطرق السريعة والفرعية والتي تراكمت بعضها علي الاسفلت مما ادي الي اغلاق جزئى لبعض الطرق علي الطريق الدولي العريش القنطرة ، والطريق الأوسط بنخل .
واكد اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ ، علي استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة مع مجالس المدن، و التاكيد علي تجهيز المعدات الثقيلة بمجالس المدن بالتنسيق مع هيئة الطرق ، للدفع بها وقت تراكم الكثبان الرملية التي تغلق الطرق تحسبا لوقوع حوادث .
و دعت المحافظة المواطنين ،الي تجنب القيادة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار ، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك الكهرباء الهوائية ، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.
وطالبت المحافظة، بالالتزام المواطنين في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى والالتزام بإتباع الإرشادات التى تم الاعلان عنها خاصة عدم الاقتراب من أعمدة الانارة في الشوارع ،والتأكيد عليها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.