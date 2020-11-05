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أخبار العالم

بعد معركة فرز الأصوات.. المرشد الإيراني يسخر من الانتخابات الأمريكية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:42 م
علي خامنئي
علي خامنئي
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شيماء مصطفى
وصف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 بـ"المسرحية"، ساخرا من الديمقراطية بها.


وكتب خامنئي في تغريدة على "تويتر": "يا لها من مسرحية! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي".


وأضاف: "في المقابل خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات، هكذا هي الانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة".


وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قلل في وقت سابق، من أهمية انتخابات الرئاسة الأمريكية وما ستفرزه من نتائج ستحدد من سيكون ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات مقبلة.


وقال خامنئي إن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على "سياسات طهران"، التي بحسبه تناصب الولايات المتحدة العداء.


وأضاف أن الأمريكيين يقبلون بالأنظمة التي تستسلم لهم وتقبل بشروطهم ولا علاقة لنا بانتخاباتهم.


وأشار: "لا يعنينا تغير الأسماء في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تعتبر الأكثر تزويرًا لكن ما يعنينا السياسة".

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