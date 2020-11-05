البنك الأهلي يعلن التعاقد مع ثنائي المصري البورسعيدي استعدادا للممتاز

أكد حمادة هاشم مدير التعاقدات في نادي البنك الاهلي التعاقد مع الثنائي بهاء مجدي و أحمد ياسر لاعبي فريق المصري البورسعيدي. مشيرا الي انه سيتم الاعلان قريبا عن صفقات جديدة استعدادا للدورى الممتاز .









وأضاف هاشم خلال تصريحات خاصة لصدى البلد : الإدارة تحاول توفير كافة طلبات واحتياجات محمد يوسف المدير الفني للفريق من اجل تحقيق ظهور قوي ومشرف في منافسات الدوري الممتاز .









وأكمل : خلال الساعات القليلة المقبلة من المحتمل أن يكون لدينا صفقات جديدة وسيتم الاعلان عنها ، ونحن نهدف لتكوين فريق يجمع بين عنصري الشباب والخبرة .







