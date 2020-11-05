البنك الأهلي يعلن التعاقد مع ثنائي المصري البورسعيدي استعدادا للممتاز

أكد حمادة هاشم مدير التعاقدات في نادي البنك الاهلي التعاقد مع الثنائي بهاء مجدي و أحمد ياسر لاعبي فريق المصري البورسعيدي. مشيرا الي انه سيتم الاعلان قريبا عن صفقات جديدة استعدادا للدورى الممتاز .
وأضاف هاشم خلال تصريحات خاصة لصدى البلد : الإدارة تحاول توفير كافة طلبات واحتياجات محمد يوسف المدير الفني للفريق من اجل تحقيق ظهور قوي ومشرف في منافسات الدوري الممتاز .
وأكمل : خلال الساعات القليلة المقبلة من المحتمل أن يكون لدينا صفقات جديدة وسيتم الاعلان عنها ، ونحن نهدف لتكوين فريق يجمع بين عنصري الشباب والخبرة .
وأعلن نادي البنك الأهلي في وقت سابق التعاقد رسميًا مع الثلاثي، محمد كوفي لاعب سموحة، وأحمد ياسين مدافع المقاصة، وموسى ديارا من الإنتاج الحربي.
وذلك لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، عقب الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.