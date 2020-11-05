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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تبطين الترع يحمى الجسور والطرق من الانهيارات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:03 م
تبطين الترع
تبطين الترع
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سير العمل في مشروع تبطين الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المشروع يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام، مؤكدًا أن هذه الأعمال سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، بالإضافة إلى تحسين الخدمات للمواطنين، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

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