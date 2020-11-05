بالكاجوال .. ليلى علوي تبهر متابعيها برفقة أبلة فاهيتا





وظهرت ليلى علوي ، بإطلالة كاجوال أنيقة حيث ارتدت بدي أبيض وجاكيت وبنطالا وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة.





ومن الناحية الجمالية وضعت ليلى علوي لمسات جمالية لإبراز إطلالتها واعتمدت على الألوان الترابية التي تبرز جمالها.









يذكر أن أحدث أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن.









والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.











