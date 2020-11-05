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محلل سياسي: ترامب يحاول وقف احتساب بعض الأصوات للتمسك بالسلطة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:49 م
ترامب
ترامب
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ندى رأفت

قال المهدي عفيفي المحلل السياسي ، إن فرز الأصوات لإنتخابات الرئاسة الامريكية يستمر اليوم في ولايات مختلفة مثل : " بنسلفانيا " ، وقد يستمر الفرز في بعض الولايات إلى أن تصل الكروت البريدية الخاصة بالجيش الأمريكي من جميع أنحاء العالم.


وأضاف " عفيفي " في مداخلة هاتفية على فضائية " TeN " ، أن فرز الأصوات لا يزال مستمرًا حتى الغد في بعض الولايات منها ولاية " بنسلفانيا".


وتابع المحلل السياسي ، أن حملة " ترامب " تُطالب بوقف احتساب بعض الأصوات القادمة من البريد ، وأن هذا لم يحدث من قبل في التاريخ الأمريكي ، فقد بدأت هذه الحملة بالتضليل منذ أعوام بأن هذه الانتخابات سوف يتم التزوير بها .


وأكد " عفيفي " ، أن هذا الحملة تدعي أن التصويت من خلال البريد غير صحيح ، على رغم من أن الرئيس "ترامب " أدلى بصوته من خلال البريد .


وأوضح ، أن الولايات المتحدة تتبع الديمقراطية بطريقة دقيقة ، علمًا بأن كل ولاية تفرز وتُشرف على الأصوات بنفسها تبعًا لقانونها الخاص ، قائلًا : " أن ما نراه الآن محاولة ترامب بالتمسك بالسلطة " ، مؤكدًا إستحالة التزوير في الانتخابات بسبب عرض الأصوات على أكثر من شخص .


وأشار ، إلى أن قد يكون هناك أخطاء بسيطة كما ذكر مدير المباحث الفيدرالية ، الذي عينه " ترامب " ، لكن لا توجد أي عملية تزوير حتى الآن.


وأضاف ، أن حملة " ترامب " ستعلن دعوة قضائية في ولاية " نيفادا " ، بسبب التلاعب في الأصوات ، مشيرًا إلى أن هذا كان متوقعًا وفي أكثر من ولاية ،من الولايات التي يحلم ترامب بالفوز بها " .

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