خالد الجندي: الدفاع عن النبي يكون بالحكمة والموعظة الحسنة.. ويجيب: هل يصيب الأنبياء سوء؟ والشحات العزازي: من يحفظ القرآن كأنما أوتى النبوة.. فيديو

برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"

خالد الجندي:

الدفاع عن النبي يكون بالحكمة والموعظة الحسنة

هل يصيب الأنبياء سوء| خالد الجندي يجيب

رمضان عبدالمعز:

الهداية والتوبة والاصطفاء منحة إلهية

الشحات العزازي:

من يحفظ القرآن كأنما أوتى النبوة

رمضان عبدالرازق:

الحياة الزوجية مجموعة من التنازلات









واصل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقديم حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، برفقة الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، والشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، والشيخ الشحات محمد العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف.





وفي حديثه، قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدفاع على النبى محمد صلى الله وسلم، يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالشتم واللعن، كما يفعل البعض.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذا رأى الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر، الدفاع عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، سيدنا محمد رفع يده بالدعاء بالهداية لمن أذوه من ثقيف ورفع أن يدعو عليهم".





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدنيا مضمونة من عند الله سواء الرزق أو العمل، فكل ما على الإنسان هو السعى والعمل بالأسباب فقط.





وأضاف الجندى "اجتهاد الإنسان فيما ضمن له والتقصير فيما طلب منك دليل على ضياع البصيرة، فلابد للفرد أن يسعى ويترك الأمر لله تعالى، ويقوم بالمطلوب منه لكى يضمن الآخرة وهى العمل الصالح والطاعات".





أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جميع الأنبياء لهم العصمة، ولا يوجد نبي ارتكب كبيرة من الكبائر ولا صغيرة من الصغائر.





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الأنبياء يُصيبهم سوء، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه: "قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ".





وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض السفهاء وأهل الوضاعة يتطاولون على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، مؤكدا ان ما يحدث من تطاول على الرسول –صلى الله عليه وسلم- أنبأ به القرآن الكريم، وهذا معلوم والفصل فيه يوم القيامة بين يدى الله، منوهًا بأن الناس يُبتلوا على قدر إيمانهم وفقًا لما أكده الحديث.





وعن وكز سيدنا موسى عليه السلام، لشخص وقتله، أكد الجندي، أن القتل الخطأ لا ينسب فيه فعل إلى فاعل، ولا يقال عمن قتل القاتل، وقتل الخطأ لا ينفي الإيمان.





قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الحياة الزوجية مجموعة من التنازلات، معقبًا: "في الوقت الذي يقول فيه الزوج "حقي" وتقول الزوجة "حقي" تضيع الدنيا".





ومن جانبه قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلاقة الزوجية بين الزوجين قانونها الفضل وليس العدل، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة البقرة: "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)".





وتابع الجندي: "إحنا هندخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وليس بالعدل".





قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإصطفاء منحة من الله سبحانه وتعالى، قبل أن يكون سعيًا من العبد.





وأضاف "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك من يرى أن العبد يسعى ويعمل أولا ثم يصطفيه الله سبحانه وتعالى، متابعًا: "العكس هو الصحيح لقوله تعالى في سورة التوبة:"ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ".





وأكد أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عبده أولا، ثم يتوب العبد، فيقبل الله توبته، معقبًا: "مش هعرف أتوب إلا إذا تاب الله علي".





وأشار الداعية الإسلامي إلى أن الهداية والتوبة والاصطفاء منحة إلهية من عند الله.





قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الاسلامى، إنه لا حرمانية فى قول "احنا زارنا النبى"، وذلك فقط لمن يحفظ القرآن الكريم.





وتابع عزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، هو من قال ان من اوتى القرآن فقد اوتى النبوة بين جانبيه، فهو نبى".