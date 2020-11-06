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برلمان

برلماني يوجه رسالة للمواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
الانتخابات
الانتخابات
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معتز الخصوصى

وجه النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان رسالة للمواطنين للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة وجود إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية اللازمة أثناء ذهابهم للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات ، على ان يتم مراعاة المسافات البينية فيما بين المواطنين.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان المواطنين بضرورة الإبتعاد عن اللجان أمام اللجان الإنتخابية ، حتى لا تحدث مشكلة وتزيد الإصابات بفيروس كورونا.


وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل 

 وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء 

 وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.

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