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محافظ الشرقية يأمر بالتحقيق في وفاة الطفلة فرح.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:54 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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عبد الخالق صلاح
استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمناشدة الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج "خط أحمر" على فضائية الحدث اليوم، بشأن التحقيق في وفاة طفلة تدعى فرح نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى الأحرار بالزقازيق.

وتقدم محافظ الشرقية خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، بخالص العزاء والمواساة لأهالي الطفلة فرح التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفي الأحرار بالزقازيق، وقال إنها كانت تعاني من شلل كامل في الأطراف ومضاعفات كبيرة سواء بالمخ أو القلب وحالتها كانت متدهورة للغاية.

وتابع: تم تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات وفاة الطفلة فرح، لافتا أن اللجنة لم تدن أحدا في وفاتها وأكدت عدم وجود إهمال طبي. 

كانت الطفلة فرح، البالغة من العمر 11 عاما تعاني وجود مياه زائدة في الرأس، والتهاب فى خلايا المخ قبل حدوث مضاعفات وتدهور حالتها الصحية.

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