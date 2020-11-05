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مجلس النواب| التنمية المحلية: توفير كمامات وأدوات تعقيم للناخبين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
شدد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان الانتخابية وخارجها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، يوجد أماكن لكبار السن وذوي القدرات الخاصة لتسهيل عملية الانتخابات ، كما يتم رفع كافة الاشغالات المحيطة باللجان ونظافة الطريق استعدادا للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يومى 7 و 8 نوفمبر الحالى، وتوفير سيارات الإسعاف وبوابات التعقيم لضمان تصويت الناخبين بشكل آمن.

أضاف، هناك تنسيق كبير بين الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الشرطة ومحافظات المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، مؤكد على ضرورة ارتداء الناخبين الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. 

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