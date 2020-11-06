نائب للمواطنين: شارك صوتك مهم .. واختر من يمثلك بعناية





وجه النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان رسالة للمواطنين بمناسبة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.





واكد أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة نزول المواطنين للإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجلس النواب ، قائلا :"شارك صوتك مهم ..واختار من يمثلك بعناية".





وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى رسالته :" اختار من يوصل صوتك ويقف جمبك فى مشاكلك ويكون عنده رؤية و مؤهل ان يكون عضو مجلس نواب".











وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020





وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء





وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر





وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.