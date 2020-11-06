الحكومة تستمر في مواجهة كورونا.. زيادة الإصابات عالميا 150%.. نواب: لابد من أخذ الحيطة من الموجة الثانية.. ونطالب بإغلاق المحلات في العاشرة مساء لتفادي التجمعات

صحة البرلمان: الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون قوية جدا وعلينا الحذر

برلمانى: المواطنين عليهم دور كبير فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

برلمانى يطالب المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا









أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون قوية جدا، وبالتالى فإننا علينا فى مصر الحذر منها، وأن نكون أكثر حرصا واحترازا لتفادى هذه الموجة القوية، كما أشاروا إلى أن المواطنين عليهم دور كبير فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وطالبوا كبار السن وأصحاب الأمراض المذمنة بضرورة أن يلزموا المنازل.









قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن دراسة ما يحدث حولنا بشأن فيروس كورونا هام جدا، حتى يكون لدينا من الاستعداد التام للالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار المشد لـ"صدى البلد" إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون قوية جدا، وبالتالى فإننا علينا فى مصر الحذر منها، وأن نكون أكثر حرصا واحترازا لتفادى هذه الموجة القوية.





وطالب النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة مع اقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا.





وأشار أبو زيد لـ"صدى البلد" إلى أننا علينا ان نقلل من التزاحم منعا لانتشار فيروس كورونا ، على أن يتم إغلاق الكافيهات الساعة 12 صباحا ويتم إغلاق المحلات الساعة 10 مساء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن المواطنين عليهم دور كبير فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وقال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن المواطنين عليهم أن يأخذوا الحذر والحيطة من اقتراب الموجة الثانية من كورونا فى مصر.

وطالب عبد الحميد المواطنين عبر صدى البلد، بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات وغسل اليدين جيدا بالمياه والصابون ، على ان يلزم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المنازل.





كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء ، الأربعاء الماضى، الموقف الحالي لفيروس "كورونا" المستجد حتى ، الثلاثاء الماضى.





وقالت الوزيرة إنه عند مقارنة معدل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة بالزيادة الحالية، يتبين أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالي 150% من الإصابات في بداية الجائحة على عكس الوفيات والتي أصبحت أقل نظرًا لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس.





وفيما يتعلق بتطور المعدل العالمي للحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أوضحت الدكتورة هالة زايد أنه خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري، لوحظت زيادة عدد حالات الإصابة من 42 مليون حالة إصابة الي 47 مليون حالة، بمعدل زيادة بلغ 5 ملايين حالة إصابة خلال أسبوع، وهو معدل كبير إذا تمت مقارنته مع الزيادة التي تم تسجيلها خلال الفترة من 24 مارس حتى 24 مايو الماضي، حيث قدرت الزيادات بـ 5 ملايين إصابة في شهرين.





وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، نتائج إحدى الدراسات التي تحلل أسباب زيادة أعداد الإصابة، والتي أظهرت بعض التغييرات في معدل انتشار المرض بتغير درجات الحرارة إلا أنه لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك، وفي هذا الصدد أشارت إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح من 10-30% في بعض المناطق على الأغلب له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة وليس التغيرات المناخية.