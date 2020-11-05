توفيق: واشنطن رأت فى الإخوان وسيلة لتحقيق خدمة المصالح الأمريكية خلال عام حكمهم

أكد السفير محمد توفيق سفير مصر الاسبق بواشنطن أن القيادة المصرية تعاملت مع الجانب الأمريكي من خلال توضيح الصورة خلال فترة 30 يونيو وتحديد اختيارات الشعب المصري.





وأضاف توفيق خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن مصر لا تقبل المساومة مشيرا إلى أن مصر نجحت في تحويل موقف الادارة الامريكية لموقف نتقبله.





وتابع سفير مصر الاسبق بواشنطن انني لا اشعر بالقلق البالغ من الانتخابات الأمريكية التي تجرى حاليا مؤكدا ان مصر تملك القدرة على التعامل بما يحمي مصالحها.





وأشار توفيق إلى أن فترة تواجد الاخوان في مصر كان الجانب الأمريكي خلال هذا التوقيت يرى انهم سينجحون في خدمة المصالح الأمريكية خلال تواجدهم في حكم مصر ولكن نحن الآن في مرحلة مختلفة.



