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فن

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا .. 5 صور لـ زينب غريب من مهرجان الجونة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:28 م
الفننانة زيب غريب
الفننانة زيب غريب
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مريم عزت
أعلنت الفنانة زينب غريب ، إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام.


وكتب زينب: "أنا إيجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".


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وكانت قد أثارت الفنانة الشابة زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة والمثيرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، وارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود مفتوحا من الصدر، و"بنطلون" شفافا من اللون البنفسجي، وتزينت بحقيبة على الوسط من الجلد الأسود، مع تصفيف شعر غجري وقليل من المكياج.


وننشر لكم مجموعة إطلالات للفنانة زينب غريب ، التى أثارت الجدل أثناء تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السنيمائى . 


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