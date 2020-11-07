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محافظات

المتحف الآتوني بالمنيا.. منارة ثقافية وسياحية يضم ١٠ آلاف قطعة في ١٤ قاعة.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
المتحف الآتوني بالمنيا
المتحف الآتوني بالمنيا
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ايمن رياض
يعد المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل بالمنيا منارة ثقافية وسياحية وحلم طال انتظاره واقترب من افتتاحه للجمهور؛ حيث يعد أحد أهم المشروعات التى تم استكمال العمل فيه بعد توقفه لسنوات طويلة ونتيجة للتعاون مع مدينة هيلدز هايم الألمانية.

 يتكون المتحف الآتونى من 14 قاعة للعرض المتحفى، وقد يصل عدد القطع الأثرية المقرر عرضها عند افتتاحه 10 آلاف قطعة أثرية.

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وستضم القاعة الرئيسية تاريخ مدينة المنيا عبر العصور المختلفة، أما باقى القاعات فتحتوى على قطع أثرية تسرد تاريخ وفن الفترة الآتونية، إضافة إلى مسرح وسينما وقاعة مؤتمرات تسع حوالى 800 فرد ومكتبة أثرية ومنطقة بازارات بها 19 بازارا، و5 بحيرات صناعية تطل على النيل، وعددا من الكافيتريات، إضافة إلى مبنى إدارى به مركز لتدريب العاملين وآخر لإحياء الصناعات والحرف التراثية.

 يقول محمود على ومنتصر عبد الرحمن وأحمد مختار  من أهالي المنيا إن إنجاز المتحف الآتونى يساهم بشكل كبير فى فتح أبواب لفرص العمل للشباب من خلال زيادة أعداد الوفود السياحية، كما أنه سيضع المحافظة على الخريطة السياحية بشكل متميز، خاصة أن المنيا تمتلك المقومات التى تجعلها واحدة من أهم المحافظات فى مصر سياحيا .

وأضافوا أن المتحف الآتونى سوف يكون منبرا ثقافيا متميزا، وسوف يكون إضافة حقيقية، لتعريف أبناء المحافظة بالتاريخ العريق لبلدهم، كما أنه سوف يساهم فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة الحركة فى مختلف المجالات، لتعود محافظة المنيا فى مقدمة مطالب الوفود

ويقول الدكتور أحمد حميدة مدير المتحف، إن المتحف الآتوني " يعد منارة ثقافية وسياحية بالمحافظة، وهناك متابعة مستمرة للوقوف على ما يتم إنجازه بالمتحف.

 
ومن ناحيته، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للإسراع فى إنجاز المتحف الآتوني، ضمن جهود المحافظة للعمل على إنجاز كل المشروعات القومية، وأكد أن الانتهاء من المتحف الآتونى من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف يساهم بشكل كبير فى رفع الوعى الثقافى والأثرى لدى المجتمع المنياوى، كما سيساهم المتحف فى تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.


وأضاف  أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية العملاقة المنفذة فى جميع المجالات بجميع محافظات الجمهورية، وقال أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من خلال دفع عجلة التنمية والإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات بشكل غير مسبوق.

 

المتحف الآتوني بالمنيا.. منارة ثقافية وسياحية يضم ١٠ آلاف قطعة في ١٤ قاعة.. صور
المتحف الآتوني بالمنيا.. منارة ثقافية وسياحية يضم ١٠ آلاف قطعة في ١٤ قاعة.. صور
المتحف الآتوني بالمنيا.. منارة ثقافية وسياحية يضم ١٠ آلاف قطعة في ١٤ قاعة.. صور
المتحف الآتوني بالمنيا.. منارة ثقافية وسياحية يضم ١٠ آلاف قطعة في ١٤ قاعة.. صور
المتحف الآتوني بالمنيا.. منارة ثقافية وسياحية يضم ١٠ آلاف قطعة في ١٤ قاعة.. صور

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