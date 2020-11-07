المتحف الآتوني بالمنيا.. منارة ثقافية وسياحية يضم ١٠ آلاف قطعة في ١٤ قاعة.. صور

يعد المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل بالمنيا منارة ثقافية وسياحية وحلم طال انتظاره واقترب من افتتاحه للجمهور؛ حيث يعد أحد أهم المشروعات التى تم استكمال العمل فيه بعد توقفه لسنوات طويلة ونتيجة للتعاون مع مدينة هيلدز هايم الألمانية.
يتكون المتحف الآتونى من 14 قاعة للعرض المتحفى، وقد يصل عدد القطع الأثرية المقرر عرضها عند افتتاحه 10 آلاف قطعة أثرية.
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وستضم القاعة الرئيسية تاريخ مدينة المنيا عبر العصور المختلفة، أما باقى القاعات فتحتوى على قطع أثرية تسرد تاريخ وفن الفترة الآتونية، إضافة إلى مسرح وسينما وقاعة مؤتمرات تسع حوالى 800 فرد ومكتبة أثرية ومنطقة بازارات بها 19 بازارا، و5 بحيرات صناعية تطل على النيل، وعددا من الكافيتريات، إضافة إلى مبنى إدارى به مركز لتدريب العاملين وآخر لإحياء الصناعات والحرف التراثية.
يقول محمود على ومنتصر عبد الرحمن وأحمد مختار من أهالي المنيا إن إنجاز المتحف الآتونى يساهم بشكل كبير فى فتح أبواب لفرص العمل للشباب من خلال زيادة أعداد الوفود السياحية، كما أنه سيضع المحافظة على الخريطة السياحية بشكل متميز، خاصة أن المنيا تمتلك المقومات التى تجعلها واحدة من أهم المحافظات فى مصر سياحيا .
وأضافوا أن المتحف الآتونى سوف يكون منبرا ثقافيا متميزا، وسوف يكون إضافة حقيقية، لتعريف أبناء المحافظة بالتاريخ العريق لبلدهم، كما أنه سوف يساهم فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة الحركة فى مختلف المجالات، لتعود محافظة المنيا فى مقدمة مطالب الوفود
ويقول الدكتور أحمد حميدة مدير المتحف، إن المتحف الآتوني " يعد منارة ثقافية وسياحية بالمحافظة، وهناك متابعة مستمرة للوقوف على ما يتم إنجازه بالمتحف.
ومن ناحيته، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للإسراع فى إنجاز المتحف الآتوني، ضمن جهود المحافظة للعمل على إنجاز كل المشروعات القومية، وأكد أن الانتهاء من المتحف الآتونى من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف يساهم بشكل كبير فى رفع الوعى الثقافى والأثرى لدى المجتمع المنياوى، كما سيساهم المتحف فى تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.
وأضاف أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية العملاقة المنفذة فى جميع المجالات بجميع محافظات الجمهورية، وقال أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من خلال دفع عجلة التنمية والإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات بشكل غير مسبوق.