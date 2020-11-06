موضوع تسجيلي|"هايد بارك للتطوير العقاري" تشارك في سيتي سكيب 2020 بأحدث مشروعاتها في شرق وغرب القاهرة

مقدم الحجز 10% ودفعات متساوية على تصل الي 10 سنوات بمشروع Tawny بالسادس من أكتوبر القاهرة وهايد بارك القاهرة الجديدة

خطة سداد 777 بمشروع Business District بمقدم 7 %، ومدة سداد تمتد لـ 7 سنوات على اقساط متساوية، و7% عند الاستلام





أعلنت شركة "هايد بارك للتطوير العقاري" عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب 2020" ، الذي يعد من أكبر المعارض العقارية وأكثرها تأثيرا في السوق المصرية وعلى مستوى المنطقة، ويعد فرصة مميزة لعودة السوق العقارية بعد فترة الاغلاق الماضية بسبب الكوفيد 19.





من جانبه أكد أمين سراج، العضو المنتدب لشركة "هايد بارك للتطوير العقاري"، على حرص الشركة على تقديم أفضل منتجاتها العقارية وأحدث مشروعاتها وعروض متعددة من خلال "سيتي سكيب" خاصة خلال هذا العام لان المعرض يعد فرصة جيدة للشركات العارضة لتجاوز فترة الركود وانتعاش القطاع العقاري وزيادة مبيعاته، حيث يشهد اهتماما كبيرا على مستوى المنطقة من المستثمرين في القطاع والعملاء المستقبليين، ومن ضمن هذه المشروعات التي تتواجد في معرض سيتي سكيب مشروع "Tawny" في قلب السادس من أكتوبر، ومشروع هايد بارك القاهرة الجديدة اللذان يعرضان بخطة سداد حصرية لفترة المعرض ليصل مقدم الحجز إلى 10% على أن يتم تقسيط باقي قيمة الوحدات في صورة دفعات متساوية على مدار 10 سنوات.





يقع مشروع "Tawny"في موقع متميز في قلب المنطقة السكنية في مدينة 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية من محور 26 يوليو، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الواحات، امام نادي الجزيرة الرياضي، وعلى بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، كما يحيط بالمشروع العديد من المدارس الدولية مثل "ليسيه، و الألسن، و مدرسة الشويفات الدولية، و المدرسة الأمريكية الدولية، و المدرسة البريطانية الدولية"بمستهدف مبيعاتحوالي 2 مليار جنيه مصري





يضم المشروع الذي يقع على مساحة 31 فدانا، 216 فيلا مختلفة المساحات، حيث تتميز وحداته بتنوع التصميمات من فيلات منفصلة بمساحات 288 مترًا، ومتصلة بمساحات تتراوح بين 240و280 مترًا، وتاون وتوين هاوس والفيلات الرباعية Quad Villasكمنتج جديد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، والتى تشرف عليها شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن،حيث يتم تخصيص 20 % فقط من إجمالي مساحة المشروع للوحدات السكنية.





كما يشهد مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة الرائد على مستوى منطقة شرق القاهرة والذي وصلت عدد العائلات فيه إلى 400 أسرة، عدد من التطورات حيث تم افتتاح مسجد "المسك" داخل المشروع على مساحة أكثر من 1400 متر مربع وتم تنفيذه على احدث الطرازات المعمارية ، بالاضافة الىالكلوب هاوس من تصميم مني حسين حيث يحتوي على جيم وحمام سباحة خاص بالاضافة الى كبري المطاعم، كما تم مد المشروع بخطوط شبكات الإنترنت مجهزة لاستقبال الاربع شبكات التصلات الموجودة بمصر كما تم التعاقد مع شركتين منهم لتدعم خدماتها لسكان الكمبوند بالكامل،بحيث تصلاستثمارات المرحلة الأولى في البنية التحتية لخطوط الانترنت إلى 30 مليون جنيه.





كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتتولى إدارة النادي الرياضي بمشروع هايد بارك فى القاهرة الجديدة، على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، وجارٍ حاليًا أعمال التصميمات للمرحلة الأولى التي تصل مساحتها لحوالي 5٪ من إجمالي المساحة.





وقد أعلن سراج عن استهداف "هايد بارك للتطوير العقاري" تسليم 900 وحدة بمشروعها بالقاهرة الجديدة قبل نهاية العام، كما يجرى حاليًا أعمال التشطيبات لـ500 وحدة، وبهذا يصل إجمالى الوحدات التى تم تسليمها حتى الآن 3800 وحدة.





وأعلنت الشركة الانتهاء من المرحلة الأولى لمنطقة (هايد أوت –(Hyde Outوهي المنطقة الترفيهية داخل مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة والتي تزيد مساحتها الاجمالية عن 33 ألف متر مربع، وبها أرقى المطاعم ذات العلامات التجارية الكبيرة مثلGREEK CLUB Santa Lucia، Smokery، Bellucci By Maitai، بالاضافة لمطعم M By Chef Khaldy، المطعم الشهير للشيف العالمي في باريس "الشيف الخالدي" وFagnoon للأطفال و East Wind للحيوان الاليفة.





إلى جانب تقديم مجموعة فيلل Peaksville بـ هايد بارك التجمع والتى تتميزبمناظرها الطبيعية الخلابة والمتنوعة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا. حيث تتميز بمساحات ذكية مع خلفيات خلابة وإطلالة عصرية على أكبر حديقة في مصر، تطرح بخطط سداد مرنة مع 10٪ فقط دفعة أولى و 9 سنوات تقسيط.





كما يشهد المعرض طرح الشركة خطط سداد مميزة للمنطقة الادارية Business District بهايد بارك القاهرة الجديدة، تتيح للعميل وحدات إدارية بمقدم 7%، ومدة سداد تمتد لـ 7 سنوات على اقساط متساوية، و7% عند الاستلام، وهو المشروع الذياطلقته "هايد بارك للتطوير العقاري" بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه وتبلغ إجمالي مساحة الأرض 117,000 متر مربع.





تتراوح المساحات بوحداتالمنطقة الادارية بين 50 و 11000 متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مرنة تلبي كافة القطاعات التي تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة. كما توفر الشركة أيضا امكانية الحصول على طابق كامل (1300 متر مربع) أو المبنى بأكمله، مزودة بجراج سيارات تحت الأرض يتسع الى 4000 سيارة، ومنطقة مطاعم لتلبية جميع احتياجات مجتمع الأعمال، على أن يبدأ تسليم الوحدات الادارية في 2022.