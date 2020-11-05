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فن

شاهد.. صور من حفل هاني شاكر بـ مهرجان الموسيقى العربية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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محمد نحلة - عدسة محمد زاهر - عمرو سيد
أحيا الفنان هاني شاكر، امير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، حفلا ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الموسيقى العربية، وقدم لجمهور الأوبرا ١٨ أغنية منها " امرك"، انا قلبي ليك" علي الضحكاية علي.


وتتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور(  4 حفلات )، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.


ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار ، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.

شاهد.. صور من حفل هاني شاكر بـ مهرجان الموسيقى العربية
شاهد.. صور من حفل هاني شاكر بـ مهرجان الموسيقى العربية
شاهد.. صور من حفل هاني شاكر بـ مهرجان الموسيقى العربية
شاهد.. صور من حفل هاني شاكر بـ مهرجان الموسيقى العربية
شاهد.. صور من حفل هاني شاكر بـ مهرجان الموسيقى العربية

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