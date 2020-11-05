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توك شو

خبيرة بمستحضرات التجميل الطبيعية: المنتجات المصرية تطابق شروط التصدير العالمية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:41 م
مستحضرات تجميل طبيعية
مستحضرات تجميل طبيعية
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قسم التوك شو
قالت منى فهيم، خبيرة صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، إنه تم إنتاج 530 نوعا من الزيوت النباتية ومستحضرات التجميل الطبيعية باستثمارات 40 مليون جنيه، والمنافسة بها فى أسواق اليابان والصين وروسيا وفرنسا. 

وأضافت منى عريان، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه تم استيراد خطوط الأنتاج ووفرت 220 فرصة عمل بالإضافة لتشغيل النساء المعيلات فى تعبئة المنتجات بالمنازل . 

وأشارت إلى انها نجحت فى تصنيع الزيوت الطبيعي بجودة عالية وأفضل من المنتجات المستوردة فى الخامات والحفاظ على جسم الإنسان وبأسعار اقل منها والتصديرها لأسواق اليابان والصين وفرنسا وروسيا، مشيرة الى انها تضع جملة صنع بفخر فى مصر للدلالة على ان كل منتجات شركة نفرتاى مصرية وطبيعية 100 % وليس بها اى مواد حافظة او ألوان صناعية . 
 
وأوضحت ان المنتجات المصرية أصبحت تطابق شروط التصدير العالمية للمنافسة فى الأواق الخارجية ، كما نجحت فى افتتاح 32 فرعا جديدا للشركة بمحافظات مصر ووصل حجم المبيعات الى 50 مليون جنيه سنويا . 

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