مفاجأة.. حقيقة تصويت الأموات في الانتخابات الأمريكية

كشف الكاتب الصحفي توماس جورجيسيان المتخصص في الشئون الأمريكية، آخر تطورات الانتخابات الأمريكية.





وقال توماس خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "فرز الأصوات مستمر وخاصة مع التصويت بالبريد الذى طبق هذا العام".





ونوه الكاتب الصحفي إلى أن ظهور النتيجة لن يساهم في هدوء الأجواء فالمشهد العام مقلق ومتخبط، مضيفا: "نتمني أن تخرج النتائج غدا".





وأوضح: "شهدنا خلال الـ 6 أشهر الماضية موجة عارمة من التشكيك لكنها مجرد شائعات حتي الآن.





كما أشار إلى أن هناك العديد من وسائل الإعلام التى تحاول تضليل الرأي العام، بإطلاق الشائعات التى كان أبرزها تصويت الأموات.



