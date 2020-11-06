دراسة: الجسم به خلايا تساعد على مقاومة فيروس كورونا

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود خلايا في العين تساعد في المقاومة ضد فيروس كورونا المستجد.





وأشارت الدراسة أن خلايا العيون تقاوم عدوى فيروس كورونا بشكل كبير أكثر من أي خلايا أخرى بالجسم.





وأوضح الباحثون أن أنسجة العين مقاومة بنسبة كبيرة لـ SARS-CoV-2، حتى عندما تكون عرضة لأنواع أخرى من الفيروسات.





كما أفادت الدراسة أن قرنية العين تقاوم عدوى كورونا.





وفي التجارب التي أجريت باستخدام أنسجة القرنية من 25 متبرعًا بشريًا، وقرنيات الفئران أيضًا، قام الباحثون بتعريض أنسجة العين لثلاثة فيروسات منفصلة: SARS-CoV-2، وفيروس زيكا، وفيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1، الذي ينتج تقرحات البرد).





أظهرت التجربة أن فيروس الهربس وفيروس زيكا كانا قادرين على التكاثر في الأنسجة- لكن الاختبارات لم تظهر أي علامة على تكرارSARS-CoV-2.





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,وأكد جوناثان ماينر عالم الأحياء الدقيقة الجزيئية، والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن النتائج لا تثبت أن جميع القرنيات مقاومة، ولكن كل قرنية متبرع قمنا باختبارها كانت مقاومة لفيروس كورونا الجديد.





وتابع :"وما يزال من الممكن أن يكون لدى مجموعة فرعية من الناس قرنيات تدعم نمو الفيروس، لكن أيا من القرنيات التي درسناها لم تدعم نمو SARS-CoV-2".



