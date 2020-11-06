رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: حجم القروض يصل لـ10 ملايين جنيه للشباب

قال محمد عبد الملك، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز في حاجة فقط إلى الشباب الجاد الذي لديه إصرار على العمل، مشيرًا إلى أن الجهاز يساعد الشباب في البحث عن مشروع، ويقوم بإدخاله لبرامج مختلفة خاصة بإدارة المشاريع، ويوفر له إصدار التراخيص المختلفة، ويعطيه تمويل يصل لـ10 مليون جنيه إذا كان المشروع صناعي، وإذا كان المشروع تجاري، فيأخذ قرص بقيمة تصل لـ3 مليون جنيه.





ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد العوضي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الجهاز يعطي الكثير من المزايا لأصحاب المشاريع منها تحديد ضريبة قطعية سهلة وبسيطة ، معقبًا: "أي حد حجم أعماله أقل من 250 ألف جنيه، بطريقة سهلة هيدفع 1000 جنيه، وإذا كانت حجم أعماله مليون جنيه، هيدفع 5 آلاف جنيه".

وأشار إلى أن الشباب من خلال الجهاز يستطيع استصدار البطاقة الضريبة ورخصة مزاولة النشاط بصورة سهلة جدًا لمدة قد تصل لـ5 سنوات من خلال الشباك الواحد، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يشترط أي شرط أو ضمانات للإعطاء الشباب القروض ، معقبًا: "اللي احنا عايزنه شاب جاد فقط ".