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رياضة

ياسر ريان: نتطلع لنهائي يليق باسم مصر.. وسأشاهد المباراة مع أصحابي الزملكاوية.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي
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محمد رشاد
قال ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن العلاقات بين لاعبي الأهلي والزمالك على مر العصور رائعة وتمتد للأسر والعائلات.

وأضاف ريان خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج ملعب البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه اتفق مع أصدقاء لمشاهدة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك المقرر له 27 نوفمبر الجاري وهم زملكاوية وسنشاهد المباراة للمتعة ودون تعصب رغم الانتماءات المختلفة.

وأكد أن التعصب مرفوض ونتمنى مشاهدة مباراة جيدة فنيا ومن ناحية الروح الرياضية لتوصيل رسالة إلى العالم بمدى التحضر المصري.

وأوضح ياسر ريان أن التحية واجبة للدولة المصرية وقيادتها على إصرارها على عودة مسابقة الدوري مشيرا إلى أن عودة المسابقة ساعد الأهلي والزمالك كثيرا في التجهيز للبطولة.

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