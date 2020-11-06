تحيا مصر يكشف تفاصيل استئناف مبادرة "نور حياة"

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "نور حياة" في يناير 2019 وبدأ العمل الفعلي في فبراير 2019، وطوال الفترة الماضية تم الوصول إلى 19 محافظة من خلال المستشفيات المشتركة منها التابعة لإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة.





وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، المذاع على قناة أون أى، أنه كان قد تم التوقف في مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، ولكن تم استئناف الفواقل أوائل الشهر الماضى فى 5 محافظات.





وكشف أن القوافل فى الطبيعى تستقبل 500 مواطن فى اليوم الواحد، ولكن خلال الفترة الحالية ولمنع التزاحم نستقبل 250 مواطنا فى اليوم.





وأشار إلى أن القوافل تقدم الخدمة الطبية بالكشف عن الرمد ونقدم العلاج والنظارات الطبية من خلال القافلة والحالات التي تتطلب تدخل جراحى يتم تحويلها لأقرب مستشفى عسكرى.





ولفت إلى أن الصندوق رصد مليار جنيه لهذه المبادرة، لمكافحة مسببات ضعف الإبصار.





وكشف أن كل ما هو يقدم من خلال صندوق تحيا مصر بشكل مجانى موجه للفئات الأولى بالرعاية ويتم التعاون مع كل منظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف وفى حالة التأكد لاستحقاق الحالة يتم رصدها وحصرها وتقسيمها على عدد قوافل والتى تعمل كل خميس وجمعة لاستقبال أكبر عدد على مستوى المحافظات.





وأكد أن العلاج والأدوية يتم صرفها من خلال القافلة أن الهدف هو محاولة معاونة وزارة الصحة في التخفيف من قوائم الانتظار.



