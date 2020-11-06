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سيارات

مواصفات وأسعار سيات تاراكو 2021 في السوق المصري .. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تم إطلاق  سيارة سيات تاركو موديل 2021 في مصر ، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv ، مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو  ، ينتج 150 حصان ، وعزك أقصى للدوران 250 نيوتن متر ، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك

ووفقا للبيانات المعلنة عن سيات فالسيارة تعتمد على منظومة الجر الامامي ، والتي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم ، في غضون 9.4 ثانية على أن تصل سرعتها القصوى 199 كم / الساعة

وتقدم سيات تاراكو موديل 2021 الفئة الاولى ذات الـ5 مقاعد ، بمجموعة  من المواصفات ووسائل الامن والسلامة ، ومنها عدد 6 وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق abs ، وتحتوي على مجموعة تجهيزات وكماليا من أبرزها مصايح ضباب امامية وخلفية مع إضاءة نهارية  LED ،ومكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج خلفية وزر تشغيل ، إيقاف محرك ، ومرأة داخلية ذاتية التعتيم ، وحساسات ضوء ومطر ، وزجاج عازل للحرارة ، ومثبت سرعة ، وشاشة وسائط 8.2 بوصة ، وفرامل يد كهربائية ، ومرايات كهرباء .

كما دعمت سيات تاراكو الفئة الثانية بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة ، فضلا عن إضافة بعض الكماليات ، ومنها مكيف هواء أوتوماتيك مع وجود 6 مخارج خلفية ، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح ، وشاحن هاتف لاسلكي ، وخاصية التحكم في الشنطة الخلفية الكترونيًا، وجنوط 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وتطعيمات من الكروم".

اما الفئة الثالثة من سيات تاركو بنفش المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض الكماليات الإضافية
كما دعمت بنظام مساعدة الركن مع وجود حساسات ركن خلفية، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد جلد رياضية مزودة بخاصية التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة، وتطعيمات داخلية من الخسب وخارجية من الكروم، وغيرها"


سعر السيارة في السوق المصري سيات تاراكو” الفئة الأولى "Style" بسعر 535 ألف جنيه، والفئة الثانية "Style Plus" بقيمة 585 ألف، والفئة الثالثة “Xcellence” بنحو 635 ألف، وبلغت الفئة الرابعة “FR” بـ665 ألف جنيه فى السوق المحلية.

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