أول تعليق من البنتاجون على تقارير استقالة وزير الدفاع الأمريكي

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التقارير التي أفادت بأن الوزير مارك إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه.





وقال المتحدث إن التقرير الذي نشرته شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، حول هذا الأمر غير صحيح.





وأضاف: "الوزير إسبر ليس لديه خطط للاستقالة من منصبه، ولم يعد خطاب حول هذا الأمر".





وزعمت الشبكة الأمريكية أن مسئولين في "البنتاجون" قالوا إن إسبر أعد رسالته باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.





وكانت مصادر في إدارة ترامب أفادت في سبتمبر المنصرم بأن الرئيس غير راض عن عمل وزير الدفاع، مارك إسبر، ويسعى إلى تبديله بوزير شؤون المحاربين القدامى، روبيرت ويلكي.



