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رياضة

بإطلالة كلاسيكية.. حازم إمام يتألق في أحدث ظهور له شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:22 ص
حازم امام
حازم امام
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محمد بدران
نشر حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حازم إمام فى الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدى بدلة انيقة باللون الأزرق، نالت إعجاب متابعية.

ويواجه النادى الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.

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A post shared by Hazem Emam (@hazem14emam) on

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