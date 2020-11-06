بعد إصابتها خلال حادث .. سيدة تدخل في غيبوبة وتستيقظ على خبر حملها.. صور

تعرضت جيما هولمز ، 33 عامًا التي أصيبت في حادث تصادم أثناء ذهابها إلى العمل عندما كانت حاملًا في أربعة أسابيع فقط ، ودخلت في غيبوبة .





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن جيما هولمز ، من ويلتشير ، استيقظت من غيبوبة دامت لمدة ثلاثة أشهر على اغرب خبر يمكن ان تسمعه في حياتها .





استيقظت السيدة بعد أن تعرضت لحادث سير نقلت على إثره إلى المستشفى على خبر حملها في الشهر الرابع و انه بالرغم من تعرض حياتها للخطر و إحتمالية موتها فإن الجنين لم تتعرض حياته للخطر اطلاقا.





اكد الأاطباء أن الجنين داخل رحمها بصحة جيدة بعد أن استقظت من الغيبوبة ، و سألوها عن رغبتها في إجهاضه أو استكمال الحمل ، فوافقت السيدة بكل سرور و سعادة و استكملت حملها.