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منوعات

بعد إصابتها خلال حادث .. سيدة تدخل في غيبوبة وتستيقظ على خبر حملها.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت جيما هولمز ، 33 عامًا التي أصيبت في حادث تصادم أثناء ذهابها إلى العمل عندما كانت حاملًا في أربعة أسابيع فقط ، ودخلت في غيبوبة .

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن جيما هولمز ، من ويلتشير ، استيقظت من غيبوبة دامت لمدة ثلاثة أشهر على اغرب خبر يمكن ان تسمعه في حياتها . 

استيقظت السيدة بعد أن تعرضت لحادث سير نقلت على إثره إلى المستشفى على خبر حملها في الشهر الرابع و انه بالرغم من تعرض حياتها للخطر و إحتمالية موتها فإن الجنين لم تتعرض حياته للخطر اطلاقا. 

اكد الأاطباء أن الجنين داخل رحمها بصحة جيدة بعد أن استقظت من الغيبوبة ، و سألوها عن رغبتها في إجهاضه أو استكمال الحمل ، فوافقت السيدة بكل سرور و سعادة و استكملت حملها.
بعد إصابتها خلال حادث .. سيدة تدخل في غيبوبة وتستيقظ على خبر حملها.. صور
بعد إصابتها خلال حادث .. سيدة تدخل في غيبوبة وتستيقظ على خبر حملها.. صور
بعد إصابتها خلال حادث .. سيدة تدخل في غيبوبة وتستيقظ على خبر حملها.. صور

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