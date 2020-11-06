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فن

وحشتني .. رانيا محمود ياسين توجه رسالة لوالدها وتدعو له

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:40 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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محمد بدران
وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة لوالدها الراحل بعد مرور 22 يومًا على رحيله، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام».

ونشرت «رانيا» صورة نادرة لوالدها وعلقت قائلة: «أسال الله في ليله الجمعه ان تكون جمعتك في الجنه ونعيمها في زمره الانبياء والصالحين والشهداء يارب العالمين🙏💔🙏».

وتابعت "اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

وغيب الموت الفنان محمود ياسين، يوم الأربعاء 14 اكتوبر، بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.


وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

ومحمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

وفى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.


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